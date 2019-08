Rocío González Alvarado

La Autoridad del Centro Histórico (ACH) y la Secretaría de Movilidad alistan un reglamento para regular los horarios de carga y descarga de mercancías en las calles del primer cuadro de la Ciudad de México, ante el vacío legal existente que provoca que diariamente camiones obstruyan vialidades y provoquen congestiones.

Dunia Ludlow Deloya, titular de la ACH, explicó que se está haciendo un levantamiento del ancho de las calles, con la finalidad de determinar en cuáles se podrían crear bahías para que, de día o de noche, se pueda realizar esta actividad sin bloquear las arterias.

Existe un acuerdo que establece un horario de 10 de la noche a siete de mañana, pero no se respeta porque no hay claridad de si es para circular o para estacionarse , por lo que en el momento que se obstruye la vialidad, no queda más que aplicar el Reglamento de Tránsito, refirió.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, diariamente los policías de tránsito levantan alrededor de 250 multas por estacionarse en lugar prohibido, ya sea camiones con mercancía o automovilistas que ignoran las restricciones que existen al respecto en el perímetro A del Centro Histórico.