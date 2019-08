Miguel Ángel Velázquez

Periódico La Jornada

Domingo 4 de agosto de 2019, p. 8

Como banderillas de fuego, Boaventura de Sousa Santos, doctor en sociología por la Universidad Yale, pone en lo más alto de la política regional la enorme responsabilidad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador con América Latina porque advierte: Si México se va, si el proyecto de López Obrador fracasa, realmente estaremos en la oscuridad total sin proyecto político y, ¿qué nos queda en el continente ?

El portugués De Sousa Santos se niega a ver morir – democráticamente – a la democracia, y ve en México la posibilidad de dar un vuelco a la historia que ha marcado a los gobiernos de izquierda en América Latina.

–Pero, ¿deben dejar las izquierdas gobernar a la izquierda? Hay datos que nos hablan de las izquierdas enemigas de los gobiernos de izquierda.

–Pienso que realmente las izquierdas deberían ser cuidadosas en este momento, y deberían, pacíficamente organizar la calle, a las organizaciones sociales, luchar en tribunales como lo hacen organizaciones indígenas, usar todos los medios institucionales posibles para presionar al gobierno desde abajo, pero han tenido una posición totalmente brutal, han entrado en cierta lógica de izquierda radical, y los atacan como si fueran de derecha, pero es un error total a mi juicio.

–¿Cómo explica que se den gobiernos como el de López Obrador?

–Andrés Manuel López Obrador tiene un capital simbólico importante. Primero, llega a la Presidencia después de que le robaron una elección, y finalmente la gente logró e-legir a quien quería. Segundo, porque es un señor que no es corrupto, al contrario, y es un genio de la política simbólica, no estoy hablando de la política económica, sino de la política simbólica, por eso firmó ante un notario que no se relegiría, eso es un dato genial. Mire lo que hizo Hugo Chávez al intentar permanecer indefinidamente.

López Obrador recibirá presiones brutales desde la derecha, por lo que debe tomar experiencia de gobiernos como el de Brasil, Argentina o Ecuador que cedieron a esas presiones y aceptaron la construcción de los megaproyectos, entre otras condiciones del neoliberalismo.

–¿Qué pasó con la democracia? En 1998 escribe Reinventar la democracia, y en 2004, Democratizar la democracia, pero la democracia se convierte, casi en todos lados en cómplice de la corrupción, en la distorsión de las esperanzas de mucha gente.

–Sí, pasó todavía lo peor, porque no solamente no se ha reinventado, sino que está muriendo democráticamente porque en su nombre se están eligiendo a neofascistas antidemócratas, como en Brasil, co-mo a Trump en Estados Unidos, como lo que sucede en Italia, Hungría y Polonia, son gente de derecha, de extrema derecha que realmente no entiende que no les gusta la de-mocracia, pero que son elegidos democráticamente.

Tiene razón. Llama la atención que realmente la democracia liberal no tienen condiciones para resistir la dureza del capitalismo. Después de la caída del muro de Berlín, el capitalismo deja de tener enemigos, así que como ya se ha escrito, el capitalismo tiene que tener miedo de sí mismo, no de sus enemigos, porque cuando no los tiene se hace salvaje, es suicida, sus ganancias lo vuelven autodestructivo. Se pretendió que fuera la democracia la que regulara al capitalismo, pero es el capitalismo el que va a regular la democracia. O sea, existe la democracia mientras le es funcional, mientras es buena para el capitalismo, si no lo es, la democracia no funciona, y si funciona es como la forma más legítima de reproducirlo.

El único capitalismo exportable es el de Estados Unidos, de matriz neoliberal, que empieza a ser reproducido por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial, por las agencias multilaterales. Merrill Lynch (la calificadora) publicó un informe hace mucho tiempo diciendo que las dos áreas más rentables para el capitalismo en el futuro eran la educación universitaria y la salud, y en ese momento empieza el movimiento de privatización en todo el mundo.

–¿Y la honestidad alcanza para reinventar la democracia?

–No basta la honestidad, tiene que haber un proyecto político. A mi juicio la honestidad es una virtud, y no puede ser la única. Ser honesto sí, pero también ser solidario. Pienso en la honestidad politizada. Se puede ser honesto, pero muy insensible con las injusticias que el capitalismo, el socialismo, el patriarcado, la homofobia están produciendo en nuestras sociedades. La democracia, para salvarse tiene que ir a la calle en las próximas décadas. La democracia actual es buena, pero es poca, y como poca no resiste.