Domingo 4 de agosto de 2019, p. 24

Colima, Col., Estudiantes de Colima encabezaron un movimiento contra la pretensión de la Secretaría de Movilidad estatal para aumentar la tarifa de transporte público suburbano de la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez de 8 a 10 pesos por viaje.

Integrantes de la Coordinadora Socialista Revolucionaria (CSR) –grupo que lidera el movimiento–, entregaron al titular de la Secretaría de Movilidad estatal, Rafael Martínez Brun, documentos con mil firmas para exigirle que no autorice la petición de los concesionarios. El grupo estudiantil señaló que el transporte debería abordarse como servicio público y no como negocio, pues no se han respetado los compromisos para mejorar las unidades y garantizar los derechos laborales de los conductores cuando se aumentó la tarifa de 6 a 8 pesos en 2017.

Solicitamos que (el titular de la Secretaría de Movilidad estatal) no ceda ante los chantajes de los concesionarios y se cumpla con el principio de accesibilidad a la movilidad urbana, a lo cual se opone el pretendido aumento , señalaron en un comunicado.

La cuota actual del transporte público en la zona conurbada de Colima-Villa de Álvarez es de 8 pesos por viaje y los concesionarios exigen aumentarlo a 10 pesos con el argumento de la inflación, los costos del servicio y el aumento de los combustibles.