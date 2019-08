“Esto me faltaba. El coche casi volaba, ¡fue increíble!", se congratuló el ganador más joven de la historia de una carrera de Fórmula 1, con 18 años, 7 meses y 15 días cuando venció en España en 2016.

Hamilton estará en la segunda fila junto con el monégasco Charles Leclerc, de Ferrari, quien tuvo suerte de poder completar todos los entrenamientos tras sufrir un accidente en la primera parte de la calificación.

La tercera línea la ocuparán el alemán Sebastian Vettel (Ferrari) y el francés Pierre Gasly (Red Bull), mientras que desde la cuarta partirán los McLaren del británico Lando Norris y del español Carlos Sainz Jr.

Checo Pérez, sin fortuna

En la primera parte de la clasificación fueron eliminados Checo Pérez y Lance Stroll, perjudicados por tráfico y una maniobra del australiano Daniel Ricciardo (Renault), quien quedó eliminado. El italiano Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) calificó en la posición 14, pero fue sancionado con tres puestos por haber estorbado al canadiense Lance Stroll (Racing Point), con lo que Pérez avanzó una y partirá 17, delante de Stroll.