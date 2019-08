El sistema creció, pero sin un dispositivo democrático de conducción nacional, local y escolar, y sin un proceso educativo emancipador en manos de maestros y estudiantes, abandonó a la comunidad. El sistema se volvió burocrático-corporativo y se hizo rígido y ajeno. Incluso contra sus propios estudiantes y maestros. No pudo entonces convertirse en un paraguas, un espacio capaz de contener en un propósito nacional significativo, la multitud de regiones y expresiones de la cultura y de las necesidades también abundantes de vida, trabajo, bienestar y conocimiento de México.

No siempre fue así. Hubo un tiempo –años veinte y treinta del siglo pasado– en que la presencia de la escuela era profundamente significativa para las comunidades rurales y urbanas. Porque retomó y dio respuesta a necesidades sociales de conocimiento muy profundas pero igualmente concretas: tierra, derechos laborales, trabajo y la expectativa de bienestar. Fue incluso llamada la Casa del Pueblo, un espacio donde los grandes y pequeños concurrían a aprender y la escuela albergaba muchos saberes, los viejos y los que traía consigo una revolución social y un gobierno decidido a construir otro país desde abajo y con los de abajo.

a escuela, como hoy la conocemos, no nació para hacer más felices, libres, curiosos, autónomos, productivos y creativos a los niños y jóvenes. Ni a sus maestros. Además, la escuela no encuentra el sentido de su existencia en la comunidad urbana o rural donde se encuentra, está ahí como parte de un sistema enorme, ajeno, de decenas de millones, uniforme, complejo, vertical, muchas veces represivo burocratizado. Y sabemos que sus objetivos reales (crear identidad nacional, fuerza de trabajo e ideología) porque apuntan a la docilidad son un obstáculo a la emancipación, el conocimiento y bienestar de personas y comunidades. Y esa es su crisis.

Sin embargo, es claro que hoy la SEP y los partidos no pretenden rescatar la escuela de la crisis de la conducción neoliberal gobierno-empresarios. Es cierto, no hay evaluación-despido; se ha iniciado un diálogo informal y acuerdos con la CNTE y en la propuesta de nueva Ley General de Educación se les halaga: agentes fundamentales del proceso educativo cuya contribución a la transformación social se reconoce (artículo 90). Pero se descalifica a normalistas; maestras y maestros seguirán fuera del 123 constitucional; se les diagnosticará con exámenes estandarizados y se corroborará que no maltraten (artículos 123, I y 115, XIV). Y se mantiene la alianza neoliberal que considera indispensable que actores sociales involucrados en la educación (léase empresariales) contribuyan a determinar para toda la República los principios rectores y la orientación de la educación ; a definir también, el contenido de los proyectos y programas (artículo 113) y opinar en asuntos pedagógicos (artículos 133ss). La nueva escuela .

*UAM-X