Miércoles 31 de julio de 2019, p. 9

Nueva York. The Irishman, la épica de mafiosos de Martin Scorsese, inaugurará la edición 57 del Festival de Cine de Nueva York, anunció ayer el Lincoln Center.

El encuentro, que comienza el 27 de septiembre, da a Scorsese la oportunidad perfecta para estrenar su nueva producción de alto presupuesto en su ciudad. The Irishman, de Netflix, realizada con 125 millones de dólares, es una película sobre las reflexiones de un ex socio y matón del capo Jimmy Hoffa. Su género y su elenco, que incluye a Robert De Niro, como Frank The Irishman Sheeran; Al Pacino, como Hoffa, y Joe Pesci, como Russell Bufalino, han tenido en ascuas a los fans del cineasta de 76 años.