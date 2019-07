Aunque las letras de la banda son regularmente fantásticas, Wayne es realista. La muerte de su padre en 1997 lo llevó a un territorio emocional más profundo. La popular Do You Realize? es un himno eufórico a los hechos, no a las fantasías. ¿Te das cuenta de que el Sol no baja? / Es sólo una ilusión causada por el mundo girando a su alrededor / ¿Te das cuenta de que todos a quienes conoces, algún día morirán?

El músico creció en el seno de una gran familia irlandesa católica escuchando la banda sonora de El mago de Oz, así como y los discos de Tom Jones de su madre, lo cual mezcló con la música de The Beatles y Pink Floyd, que sus hermanos mayores llevaban a su casa. Coyne se dice agradecido con Oklahoma. Hemos sido libres de evolucionar por décadas sin constantes comparaciones y competencias , comentó en entrevista con el diario inglés The Independent.

Coyne relató que una frase acerca de que los Beatles eran sólo humanos fue lo que hizo que diera un giro creativo. “¿Sabes? Nunca se me había ocurrido. Sentía que eran de otro mundo, luego pensé: ‘esta música increíble viene de tipos normales, trabajando duro y siendo creativos’. Lo que me hizo pensar que eso era mejor. No quiero que mis héroes sean como dioses. Cuando David Bowie murió, la gente decía que era un alienígena, creo que eso menospreciaba lo que él logró. Me di cuenta de que yo era un tipo normal, pero que si trabajaba duro podía hacer algo increíble también”.

Crear un personaje de sí mismo

Esto permitió a Wayne crearse a un personaje para sí mismo: un pirata del espacio exterior que brinda un mensaje de amor , pero que también añora humanidad y autenticidad. Acerca de esto, el líder de The Flaming Lips rió recordando cómo Beck trató a la banda cuando era su telonera. No teníamos permitido caminar por el mismo pasillo que él, y a veces, no teníamos camerino. Él (Beck) se pensaba intocable. Pero no puedes hacer música y ser intocable, en serio, porque cuando la haces, das una parte de ti mismo .

También le molesta cuando una banda no toca sus éxitos, “porque nunca sabes qué puede significar para la gente. Nosotros siempre interpretamos Do You Realize?”

Coyne, quien recientemente tuvo a su primer hijo, declaró disfrutar esa experiencia. Considera que ser el líder del loco circo de los Flaming Lips lo preparó para la paternidad.