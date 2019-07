A pesar del aniversario redondo, este año faltan en el programa los grandes nombres de la escena.

La mayoría de los visitantes se entusiasmarán con los conciertos de Slayer, Anthrax, Uriah Heep y Bullet for my Valentine. La música country también estará en Wacken, con la actuación de The BossHoss. Los organizadores festejarán las tres décadas de otra manera: habrá un Escenario de la Historia, según anunciaron. Para montarlo reciclaron componentes de los primeros tiempos.

La Wacken Future Factory, taller de ideas en el que fans, músicos, patrocinadores y expertos podrán debatir sobre cómo podría ser el Wacken Open Air en el futuro, es un nuevo formato del festival.

El objetivo es abordar temas socialmente relevantes como la sostenibilidad, la inclusión y la digitalización.