“Veo muy bien –decía Segovia a su privilegiado amigo– lo que tiene de ridículo, incluso de hipócrita, esa actitud sensiblera que se escandaliza de la muerte de un animal y las crueldades a las que se le somete. Incluso cuando ese escándalo no es sensiblero, sino auténticamente sensible, no deja de haber en tal actitud un gesto pudibundo del que es perfectamente sano desconfiar y ante el que uno mismo podría escandalizarse a su vez. Es lo que Hegel describe bajo la figura de ‘la Bella Alma’, que asume el papel de ofendida por el desorden del mundo e injustamente manchada por su bajeza para no mirar el desorden y la bajeza que ella misma produce”…

“Doy pues cabida –afirmaba más adelante el multipremiado autor– al consabido argumento de que lo que sucede en una plaza de toros es un juego de niños al lado de lo que sucede todos los días en el matadero de cualquier ciudad, en los laboratorios médicos, en los criaderos industrializados de gallinas o de conejos, para no hablar de las ciudades bombardeadas, de las poblaciones asesinadas, de los niños que mueren de hambre, de los desamparados perseguidos, de los miserables sometidos. Acepto también que hay alguna hipocresía en denunciar esas crueldades contra los animales, o las agresiones al medio ambiente en general, si no se denuncian antes las atrocidades contra la humanidad, si no se las combate activamente. En todo caso, dejando de lado esta última barbarie, parece claro que hay en estas otras denuncias, si no una hipocresía, al menos alguna incoherencia siempre que no esté uno dispuesto, no ya a renunciar personalmente a la carne, a la caza y por supuesto a las corridas de toros, sino a aceptar y aprobar la probable destrucción de la civilización humana...

“Las más tenues lecturas etnológicas o antropológicas bastan para mostrarnos la importancia tremenda del animal para el hombre… Los sacrificios de animales que han practicado siempre las sociedades arcaicas implican por supuesto alguna crueldad; pero cuando miramos a las sociedades donde esos sacrificios tienen sentido, ver ante todo esa crueldad es bastante superficial y hasta un poco signo de incultura. Es evidente que el sentido esencial de ese acto es el que indica su etimología: sacri-ficare, hacer sagrado o hacer un acto sagrado... El sacrificio es pues un verdadero homenaje al animal y un acto de reconciliación con él”… (Continuará)