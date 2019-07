▲ El cantautor actúa hoy en Las Islas de CU, en el concierto que inaugura la primera edición del festival Cantares. Foto Roberto García Ortiz

“La mayoría de mis amigos siente una especie de envidia sobre la situación en México. Vemos interesante que su país camine como lo está haciendo. Las cosas en Brasil se revelaron por la parte negativa. Es terrible para nosotros que hayamos sido capaces de estar como estamos.

La gente votó democráticamente por Jair Bolsonaro. Lo hicieron grupos que siguen apasionados con el poder (con manías reaccionarias), hasta la población que creyó que era la respuesta a la corrupcion que se dio en el gobierno de Lula (Da Silva).

Agrega: Bolsonaro, aunque fue diputado federal, hablaba como si no fuera político. La gente lo sentía como alguien que no tenía nada qué ver con esas figuras, en las cuales ya no creía .

Veloso afirma que mucha gente de la clase media que votó por Lula, lo hizo por Bolsonaro por decepción. Pensaban que el tipo (Bolsonaro) decía locuras pensando que no las haría cuando estuviera en el poder .

A decir del artista, Brasil tiene que ser muy importante en el futuro. Es un país con dimensiones continentales, donde está la más grande población negra fuera de África. Es uno de los que tiene más mezcla racial. Por eso tenemos la oportunidad de crear algo original; ese es mi sueño. Tengo la certeza de que Brasil tendrá que decir algo que nadie ha dicho todavía .

–¿Nunca le interesó ser político?

–No, porque soy muy artista. Me parece aburrido y no tengo tiempo para estar con aquellos hombres con esas caras discutiendo todo el tiempo. Además, no tengo vocación. Me gusta ser artista.

Veloso lo es, y ahora, inspiración para creadores de generaciones consecutivas, como para él y los tropicalistas fueron músicos como Joao Gilberto o Tom Jobim, creadores de la bossa nova.

En Brasil, la música popular siempre ha sido y será fuerte. Con el nacimiento de Internet todo cambió. Hay públicos diversos. Cuando era joven, un artista era conocido por todos, y hoy no es así. Actualmente hay fenómenos que son más grupales, sectoriales o comerciales; son fenómenos que tienen su energía. Y también hay creadores que hacen cosas sofisticadas, las cuales dialogan con estas que mencioné antes, a veces rechanzándolas o incorporándolas. Y eso, para mí, significa salud cultural .

Caetano es activista de la democracía. Aparece en medios y redes sociales, pero argumenta que no las ve.

“Cuando quiero decir algo, envío un post a mi equipo y lo sube a redes. Luego, siento la reacción de la gente”, a la que incluso, hay que recordar que, en plenas eleciones, propuso una lista de canciones políticas en Spotify. La idea era que la música es resistencia o, al menos, “eleva el ánimo de la gente, y los diálogos siguen…”.

Veloso tocará este sábado en Ciudad Universitaria (CU), en una de las diversas sedes del encuentro Cantares, que el fin de semana reunirá a 50 músicos de trova y canción urbana nacionales e internacionales.

En las llamadas Islas de CU, compartirá escenario a partir de las 11 y media de la mañana, con Óscar Chávez, Inti Illimani, Fernando Delgadillo, Isabel y Tita Parra, y Leticia Servín. Los conciertos son organizados por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.