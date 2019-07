L

a sociedad moderna permite que, sin maledicencias, tres mujeres solteras de edad madura puedan vivir juntas en un departamento que, a su vez, les renta una cuarta, igualmente sin pareja, pero cinco minutos más joven que sus inquilinas. De la necesidad que estas mujeres sienten por tener una pareja trata la ¿comedia? Maduras, Solteras y Desesperadas de Óscar Rubí, montada en el Teatro Xola Julio Prieto.

El tema pudiera no ser banal puesto que el ritmo y condiciones de la vida actual produce fenómenos que antes se desconocían, uno de estos es la permisividad y facilidad del divorcio, y la autosuficiencia lograda por las mujeres, lo que les permite realizar su vida por sí mismas y no tener que permanecer sujetas a un matrimonio no deseado. Cantidad de mujeres maduras, solteras y autosuficientes (inteligentes hay que agregar), para nada están desesperadas y, si bien es cierto que desean un compañero, lo eligen cuidadosamente y para nada tiene que ser el primero que llega a la puer-ta o se les atraviesa en el camino.

Este segmento femenino de solteras es real, existe y no es tan pequeño como alguien pudiera pensar. El tomarlo, entonces, para hacer sobre él una obra de teatro, pudiera resultar muy interesante e ilustrativo. La cuestión, pues, es el tratamiento que al tema se le dé.

En este caso, el autor optó por la frivolidad y su narración va encaminada hacia la justificación del título, sus mujeres no sólo son maduras y solteras sino que están desesperadas por, literalmente, conseguir un hombre, un macho de la especie, un semental.