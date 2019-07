Advirtieron al mandatario priísta que el secretario del ramo no ha sabido ni ha querido comprometerse con la salud, los servicios ni el proyecto que encabezas. Gilberto Breña es un hombre que se ha dedicado a dejar hacer y dejar pasar a cuanto seudofuncionario se ha querido servir de esa noble institución (la SSZ) sin que él se inmute .

En las anomalías estarían implicados al menos cuatro funcionarios estatales del sector: Federico Borrego Iturbe, Ana Julia Mauricio Bailón, Juan Carlos Torres Romo y Gilberto Breña Cantú, este último titular de la Secretaría de Salud estatal (SSZ), dieron a conocer médicos especialistas y ex directivos del sector en la entidad.

Indicaron que como resultado de esta carta han sido víctimas de una cacería de brujas en la SSZ. Sólo podemos decirte que nosotros no somos el enemigo, sino aquel que tiene máscara de colaborador y amigo .

Sobre las observaciones de la ASF, indicaron que Federico Borrego ordenó no ejercer más de 60 millones de pesos. Desde luego, el problema no será para él, sino para los funcionarios de menor rango que recibieron la instrucción de no pagar y quienes seguramente morirán solos en el proceso y probablemente terminen en la cárcel .

Mencionaron que la ASF hizo observaciones al gobierno de Alejandro Tello por la pérdida de cheques de trabajadores que causaron baja y a quienes no les entregaron el dinero que por ley les correspondía.