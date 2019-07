Alonso Urrutia y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Miércoles 17 de julio de 2019, p. 3

Durante el sexenio pasado, en el cual se aprobó la reforma energética, los procesos de refinación realizados en Petróleos Mexicanos (Pemex) reportaron sus mínimos históricos , al desplomarse de una producción diaria de un millón 224 mil barriles diarios en 2013 a 507 mil en enero de 2019. En ese mismo periodo, la deuda de la empresa se disparó de un billón 59 mil millones de pesos a 2 billones 123 mil.

De acuerdo con el diagnóstico de la empresa presentado en Palacio Nacional como parte del anuncio del nuevo Plan de Negocios de Pemex, se reportó que el déficit de la empresa pasó de 45 mil 400 millones de pesos en 2013 a 176 mil millones en 2015. En este caso, hacia el final del sexenio el déficit se redujo a 62 mil millones de pesos.

Nos dejaron una industria petrolera en ruinas y con el riesgo de que se generara una crisis mayor , advirtió el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues la producción pasó de 2.5 millones de barriles diarios en 2013 a un millón 625 mil barriles en enero pasado.

–¿Qué esperaría de las calificadoras con el plan?

–No sabemos, porque no han actuado con profesionalismo. No vieron nada, se quedaron callados cuando estaban saqueando a Pemex y calificaban a la empresa muy bien, no había ningún problema. Apenas llegamos, empiezan a bajarnos la calificación. Aumenta al doble la deuda, se cae la producción y le dan una mejor calificación a Pemex. Ahora que la estamos rescatando de ese desastre nos bajan la calificación.