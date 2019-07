Sobre las unidades que no serán cubiertas por Mobike, la Semovi anunció que abrirá un proceso para que las empresas que participaron y acreditaron lo establecido puedan incrementar su parque vehicular para que la demanda sea cubierta.

La Secretaría de Movilidad (Semovi) negó el permiso de operación a la empresa de bicicletas sin anclaje Mobike después de que no efectuó el pago de contraprestación a las autoridades capitalinas.

Larga historia

La empresa Mobike participó en la primera fase para el otorgamiento de un permiso anual ante la Semovi y entregó un manifiesto bajo protesta de decir verdad con el que aseguró que contaba con la solvencia económica para la prestación del servicio. En esta primera fase recibió una constancia de participación para la segunda fase para la obtención de un permiso anual.

El pasado 11 de junio, en una sesión a la que acudieron todas las empresas que obtuvieron la constancia de participación, Mobike presentó una oferta por 6 millones 240 mil pesos para operar con 2 mil 400 unidades en la ciudad.

Días más tarde se notificó a Mobike que había resultado elegida, junto con Jump y Dezba, para operar sus bicicletas, por lo que debía realizar el pago correspondiente el 26 de junio. Sin embargo, un día antes de que se cumpliera el plazo la firma solicitó una prórroga para hacer el depósito. La fecha límite fue el primero de julio.