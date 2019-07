Néstor Jiménez y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Viernes 12 de julio de 2019, p. 7

La política agroalimentaria del gobierno federal se concentrará en cuatro programas básicos, anunció ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador. La meta es no tener muchos programas, sino que tengan el alcance suficiente y se entreguen sin intermediarios, explicó.

Se quitan los estigmas a los apoyos

Este año, la federación puso en marcha el programa Producción para el Bienestar; Precios de Garantía y Canasta Básica; Crédito Ganadero a la Palabra, y el programa de fomento a la productividad pesquera y acuícola, con los que busca destinar recursos para el sector agropecuario y de apoyar principalmente a los pequeños productores y buscar la autosuficiencia alimentaria.

Durante muchos años, dijo el mandatario ayer en su conferencia de prensa, se satanizó y estigmatizó los subsidios y los programas de este tipo, a las que se los que se le calificó de paternalistas y populistas.

Al respecto, señaló: Son sofismas, soflamas, para decirlo coloquialmente, de estos corruptos que no tienen ningún sustento conceptual teórico, engañaron vilmente a muchos, no a todos. Entonces, si apoyar a los pobres, a los jóvenes, a los campesinos, si apoyar a los pescadores es ser populista, que me apunten en la lista. No tengo problema de conciencia por eso .