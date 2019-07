Así describe su propuesta: “Reactor resurge con un discurso distinto; fresco, más jovial. Como radio pública tenemos el compromiso, la deuda social, de apoyar al talento nacional y visibilizar a los jóvenes, un sector hoy día sub-representado en medios tradicionales; muchos creen que con decir ‘güey’ y usar slang forzado, ya tienen contenido joven, pero no. Habrá mucho trabajo de investigación respecto de lo que está creando y haciendo ese sector; habrá locutores más jóvenes que conectarán con esas audiencias. Queremos hablarle en su propio lenguaje, y si tienen 17 años y una banda, seguro van a sonar aquí. Los cambios siempre generan resistencia, sobre todo con una generación que creía que la radio le pertenecía, pero es momento de cambiar de estafeta y decir: ahora nos toca. Además, contrario a lo que se cree, la gente aún está oyendo radio de forma tradicional, a pesar de la fuerza actual de algunas estaciones por internet, como Convoy. Es una falacia creer que todos los jóvenes están en redes sociales o en internet; no todos tienen la posibilidad de gastar los datos de su celular”.

Y abundó: “Queremos visibilizar música que en los últimos cinco años ha sido contundente en escenarios e internet, pero no está representada en la radio. Bandas mexicanas, latinoamericanas, españolas, con discurso musical interesante. Dar cabida no sólo a lo que se genera en CDMX: hay música increíble en los estados, así como gente que lleva muchos años trabajando, pero tampoco está siendo atendida. Muchas bandas ya tuvieron su momento, ya fueron muy tocadas; es hora de programar a esa nueva generación que pueda volver a ser headliner en festivales. Nos dicen que no hay talento y por eso no se renuevan, pero sí lo hay; sólo hay que voltear a verlos todos al mismo tiempo, para que dejen de estar dispersos. Ahora, 2018 fue el año en que más música se editó en el mundo, en la historia: si en radio se sigue oyendo lo mismo, estamos haciendo algo mal. Como radio, nuestro trabajo es buscar, explorar, esos nuevos sonidos, que están en plataformas como Bandcamp o Spotify”.

Respecto a lo no musical, expuso que tendrán mucho contenido cultural y social: la estación tenía un espectro de escucha de 18 a 44 años; se redujo de 18 a 34, de modo que podamos hablar por ejemplo de embarazo adolescente, o de consumo de drogas. Igual tendremos intercambio de propuestas musicales con radios públicas de Colombia, Ecuador, Argentina, España .

Indicó que los programas especializados seguirán al aire, y que en los nuevos turnos estarán Alan Navarro (ya estuvo en la estación, con muchos seguidores), Valeria Estrada y Jorge Medina (antes en Ibero 90.9); la programadora será Susana Reyes, de 27 años: tiene gran gusto musical y criterio joven . Convocó a seguir e impulsar la tendencia #ReactorReinicia en redes, para estar más cerca de las novedades respectivas. Así pues, a escuchar esta nueva etapa, que promete bastante.

