G

ran expectativa ha generado la novela autobiográfica del escritor Guillermo Fadanelli, que lleva por título Fandelli (Cal y Arena), respecto de la cual el mismo autor advierte: “De algo estaré cierto –yo, mitad perro, mitad hombre y verdugo– hasta que me muera y la risa de los sádicos dispersen mis cenizas: la autobiografía no es posible. La conciencia de uno mismo no permite el descanso sideral o terreno, debido a que dicha experiencia no puede ser narrada, sino sólo esbozada”. El miércoles pasado fue la presentación de Fandelli en la cantina Covadonga; contó con los comentarios de Rafael Pérez Gay, Mariana H. y Kyzza Terrazas.

Con esta presentación se inicio de manera simbólica una nueva etapa de la cantina Covadonga con el regreso de su generosa anfitriona, Arabella López Lena, principal impulsora de la vida cultural de ese recinto durante varios años.

Moho, 25 años

para continuar celebrando con Fadanelli, el jueves 18 a partir de las 20 horas, en la terraza de la pulquería Insurgentes (Insurgentes 226), se presentará la antología de relatos urbanos Volver a D.F., que reúne textos de un puñado de autores blasfemos y salvajes, como el mismo Guillermo Fadanelli, además de José Ángel Balmori, Ari Volovich, Rodrigo Márquez Tizano, Andrés Cota Hiriart, Amandititita, Wenceslao Bruciaga, Adrián Roman y Alejandra Maldonado. La gráfica de este volumen, con el que se conmemoran 25 años de esta sucia editorial fue de autoría de Jesús Benítez, Gabriela Fraga, Carlos Olvera, Gibrán Turón, REX APC. Curador gráfico: Miguel Aguilar.

Henry Donnadieu

Como la historia del loco insomne, que creó el primer bar gay, roquero y contracultural de México . Se anuncia la biografía La noche soy yo (Planeta), del entrañable empresario y promotor cultural de Henry Donnadieu, quien de manera sincera y ágil nos cuenta su apasionada historia, que tuvo su mayor intensidad durante la década de los años 80, cuando se fundó el legendario bar El 9, donde resurgió, entre reventones interminables, la contracultura contemporánea. Cabe mencionar que la provocación festiva y fraterna de Henry Donnadieu sigue florecindo ahora en el nuevo Bar 9, que ha cumplido ya su primer aniversario en Amberes 58, en la Zona Rosa, donde actualmente se exhibe una exposición conmemorativa.

Spartacu’s de Neza

Y si hablamos de espacios del mundo gay, imposible no mencionar la discoteca Spartacu’s, “que fundó el intrépido empresario Elías Jorge Cruz Garfias en 1984, en el corazón de ciudad Nezahualcóyotl. Es importante mencionar que en noviembre del año pasado se publicó un libro que registra la historia de este recinto, donde han desfilado algunos de los personajes de la farándula y de la intelectualidad mexicana, entre ellos, Carlos Monsiváis y Paquita la del Barrio. Este libro es resultado de la investigación realizada por Lilia Zavalza Zambrano, e incluye una nutrida colección de fotografías de infinidad de noches salvajes vividas en ese lugar, que se distingue por sus portentosos shows travesti. Este recinto sigue abriendo sus puertas cada fin de semana para deleitar las mentes de amplio criterio.