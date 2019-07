La serie de HBO no ha sido del agrado del gobierno ruso. La considera parcial, digna de la guerra fría. Por eso anuncia una para contar su versión. Sin embargo, despierta entre las nuevas generaciones y las que entonces no supieron los alcances de la tragedia, la necesidad de repensar el futuro del planeta. O como apunta la Nobel bielorrusa, no es viable la filosofía de ‘‘vivir a costa de la naturaleza’’. Por el contrario, hay que regresar al principio de ‘‘vivir en la naturaleza’’.

Cabe recordar a un mexicano ilustre que yacevirtualmente en el olvido: eldiplomático Alfonso García Robles, distinguido en 1982 con el Premio Nobel de la Paz por su trabajo en favor del desarme nuclear. Y también que, pese a sus severas limitaciones económicas, Cuba atendió a más de 5 mil afectados por la radiación que produjo Chernóbil.