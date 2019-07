Los abogados del acusado, Eduardo Matyas y Gustavo Gallardo, se presentaron el día de la comparecencia. Al ver que su cliente no llegó, informaron a los magistrados que desconocían su paradero desde el 30 de junio pasado y solicitaron aplazar la diligencia, lo que rechazó el tribunal.

La Corte Suprema de Justicia pidió su captura y solicitó a la Interpol una ficha roja para detener a Santrich, luego de que éste no compareció ante la justicia para responder a acusaciones de enviar 10 toneladas de cocaína a Estados Unidos en 2017, por las que pasó 13 meses en prisión y Estados Unidos exigió su extradición.

Bogotá. El partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) tomó distancia ayer del ex líder guerrillero y legislador Seuxis Pausias Hernández Solarte, conocido como Jesús Santrich, quien se encuentra con paradero desconocido y no se presentó ante la justicia cuando fue citado. Afirmó que con sus acciones, Santrich traicionó a ese instituto político y al acuerdo de paz firmado con el gobierno.

El presidente Iván Duque aseguró que Santrich probablemente huyó a Venezuela, e indicó que su gobierno denunciará internacionalmente a cualquier país que le brinde protección, al contar con una ficha roja de la Interpol que permite su captura en cualquier parte del mundo.

En este contexto, una delegación del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas llegó a Bogotá para revisar y valorar los avances en la implementación del proceso de paz, pactado por el Estado colombiano y la ex guerrilla FARC en 2016.

El equipo llega con el caso de Santrich y a pocas horas del asesinato de los ex combatientes Weimar Galíndez Daza y Luis Carlos Yunda, con lo que suman 136 los ex guerrilleros y 32 allegados de los ex miembros del grupo armado ejecutados tras la firma del acuerdo.

Duque se reunirá hoy con la delegación, congresistas, delegados de la sociedad civil, del partido FARC, y del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, entre otros, para valorar los avances.