En charla con los medios, Óscar Oliva recordó que tenía 13 o 14 años cuando tuvo su primer encuentro con el reconocido poeta chiapaneco Jaime Sabines. ‘‘Sabines fue uno de los verdaderos poetas que conocí. Fue quien me dio a leer nada menos que Altazor, de Vicente Huidobro, y Trilce, de César Vallejo, a partir de lo cualse produjo una generosa amistad de su parte, lo que marcó toda mi vida. Y la marcó tanto, que Jaime me enseñó a beber un ron exquisito que se hacía en Chiapas”.

‘‘La poesía entendida no solamente como un trabajo, sino también para tratar de encontrar la belleza, la justicia, la paz, en todas las cosas. No sólo están los poetas que escriben. La poesía la buscan también todas las demás artes, la ciencia; la poesía se busca de muchísimas maneras, y la buscan fundamentalmente, porque tienen una concepción muy sagrada de la vida, los pueblos indios originarios.” La poesía, añadió Oliva, ‘‘es un trabajo tal cual lo hace cualquier biólogo, matemático, campesino, artesano. Labor a la que hay que darle la acumulación de conocimientos y experiencias que se tienen de la vida, así como de las lecturas. La poesía viene de la poesía, no viene de ninguna otra parte, no viene de un acto político o concentración de un millón de personas. No, la poesía viene de raíces muy profundas”.

Óscar Oliva, apuntó Bellemare, ‘‘es un gran poeta de la memoria. Es un hombre de fuerte fe en su memoria y sus recuerdos. La intensidad de las emociones de su experiencia le permite, al escribir, revivir todo lo que vivió. Transformada por la magia de un lenguaje aparentemente simple, pero muy trabajado, su poderosa palabra se abre a la comprensión del mundo”.

Marco Antonio Campos destacó que la poesía de Oliva es ‘‘intensamente humana. Escrita con la sangre, como quería Nietzsche. Pertenece a la estirpe de Efraín Huerta, Juan Bañuelos, Jaime Sabines, Roque Dalton y el maestro de todos: César Vallejo’’.

El Premio Internacional de Poesía Jaime-Sabines/Gatien-Lapointe consta de 100 mil pesos y se entregará a Óscar Oliva en noviembre en la edición 35 del Festival Internacional de Poesía Trois-Riviéres de Québec.