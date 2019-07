Aideé Tassinari de la Comisión de Hacienda del Consejo, explicó que durante 2016 a 2018 no hubo claridad en el ejercicio de los recursos. Fue hasta este año cuando la nueva tesorera, Raquel Torres tuvo la encomienda de solventar las 18 observaciones hechas desde la Auditoría Superior de la Ciudad de México.

Cuando llega Galdino Morán no hay un freno y continúa esta dinámica, al extremo que en 2019 cuando se aprueba parte del presupuesto, se suma un desorden mayor que es pagar a empresas sin la existencia de un contrato , sostuvo.

En conferencia de prensa, Tassinari explicó que aún no se puede cuantificar el daño económico, pues se continúa con la documentación de las irregularidades. No obstante, advirtió que pudiera haber consecuencias administrativas y penales contra ex funcionarios.