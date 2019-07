En una manifestación realizada afuera de las oficinas de la PGJ, donde participaron familiares y amigos de Daniela, quienes exigieron justicia y no queremos sea una cifra más , González acusó a algunos medios de comunicación de filtrar información de manera irresponsable.

Vamos a esperar los resultados de las pruebas periciales, de genética, de ADN, dentales y cuestiones antropológicas, que tardarán entre 10 y 15 días , a fin de comunicar con certeza si se trata de ella, pues las identificaciones encontradas en el sitio no corresponden”, dijo.

La titular de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), Ernestina Godoy Ramos, señaló que aún no se tiene la certeza científica de que dicha osamenta corresponda a la joven, quien desapareció el 19 de mayo.

Dicha situación impidió que se les proporcionara la carpeta de investigación del caso y tener información directa de las autoridades judiciales, con quienes nos reunimos el miércoles y nos dijeron que tendrán resultados reales dentro de 15 días, lo cual es absurdo .

Aseveró que no es correcto que Margot, su madre, se entere por los medios de la resolución de una carpeta y no por la autoridad encargada de las investigaciones. Hasta el momento ella no ha sido notificada, ni ningún familiar, y menos han informado que tengan a algún responsable .

Las desapariciones y feminicidios son lamentables, consideró, pero preocupa el caso de Daniela, quien trabajaba en una pizzería y después de verse con una amiga, abordó un taxi y desapareció, y tras varios días su cuerpo fue encontrado en Tlalpan.