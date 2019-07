Frente a la persecución de los gobiernos de Estados Unidos y el Reino Unido, así como el abandono de la presidencia de Australia, miles de voces en el mundo se unirán para exigir fin a la tortura, no a la extradición a los Estados Unidos y libertad para el periodista amenazado.

Nils Meltzer, relator especial de Naciones Unidas contra la Tortura, ha concluido que Assange está siendo expuesto a violaciones graves de sus garantías, incluyendo la libertad de expresión, su derecho a un juicio justo y a no sufrir tortura ni tratos crueles inhumanos o degradantes.

Hoy la prensa escrita sólo reproduce sus mensajes en redes, por lo que escriben los comentaristas, no los periodistas. Pienso que nos hace falta la nueva generación de periodistas y comentaristas de la prensa escrita que ayuden a transformar lo que la mayor parte de la sociedad ha querido transformar. Mientras, el frente mediático de derecha sabe bien qué país quiere mantener y tiene su estrategia.

El requisito implícito, y lo digo por pura observación, era mantener como telón de fondo no sólo la crítica, sino la ridiculización del eterno-terco-populista. Esa fue una construcción que se podría documentar. El frente mediático ya estaba sólido y ahora muestra toda su capacidad: es el generador del sentido común que alecciona: nos dividen, los niños se quedan sin guarderías, se destruye al Estado, estamos sojuzgados por Donald Trump, la ciencia se derrumba, y un etcétera que cambia cada día, porque la estrategia es inundar, no profundizar y analizar.

En el cumpleaños de Julian Assange, festejemos su heroísmo y protestemos en defensa de su vida.

Eduardo Ibáñez, Edith Cabrera y María Isabel Mazo, en representación de la Coalición por la Vida y Libertad de Julian Asssange

Hoy

Yo no sé si vamos a crecer a 1.2 o a 2.4 por ciento, y por ahora no me importa saberlo.

Tampoco sé a cuanto estará el dólar a finales de año, y por ahora no me importa saberlo.

Sé que lo que había era un descaro, un saqueo despiadado.

Sé que el que preside ahora es honesto, ama y conoce México como pocos, inspira a muchos a ser mejor.

Sé que podrá cometer errores, la empresa no es menor, pero nunca el gran error de traicionar, de mentir y olvidar.

Me alegra abrir esta puerta nueva y con eso me basta para hoy.

El mañana es de todos. Hoy.

Carlos Noriega Félix, el almanauta

Invitaciones

Charla El neoliberalismo y la Cuarta Transformación

Se invita a la charla El neoliberalismo y la Cuarta Transformación: límites, continuidades y rupturas, con el investigador Víctor Iván Gutiérrez Maldonado, del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.

La cita es mañana a las 18 horas, en el módulo ciudadano de Ricardo Fuentes, en la calle Estío 11, colonia Ángel Zimbrón, Azcapotzalco. La estación del Metro Refinería es la más cercana al lugar. Informes: 7045-2279 y 5130-1900, ext. 2405.

Alejandro Cadena

Libro Cuerpos memorables

El Museo Casa de la Memoria Indómita y el Círculo de Estudios Central invitan al público en general a la presentación del libro Cuerpos memorables. Comentaristas: Caroline Perrée, Chloé Constant, Marcos Bernal, Ludovic Bonleaux, Rigoberto Reyes y Juan José Sánchez.

En un contexto donde el silencio sobre las personas desaparecidas se vuelve angustiante, visibilizar es quizás una primera acción para combatir el olvido colectivo, porque a través del relato y la acción se inicia un proceso de memorialización pública.

Los esperamos hoy, a las 19 horas, en el Museo Casa de la Memoria Indómita (Regina 66, Centro Histórico, Ciudad de México).

Informes: [email protected]

044 55 3259-0714

Juan José Sánchez González