▲ En entrevista con este diario, Claudia Sheinbaum afirmó que no encontró una sola área de la administración pública local en la que no hubiera corrupción. Foto Cristina Rodríguez

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de julio de 2019, p. 27

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, busca en la memoria reciente el dato y vuelve a la pregunta: ¿Qué área del gobierno estaba libre de corrupción? No, pues, es una buena pregunta, y recurre otra vez a la memoria, guarda silencio. En cultura, sí, tal vez en cultura, y luego sentencia: Cuando la corrupción se convierte en forma de gobierno, permea todo .

En entrevista con La Jornada, la titular del Ejecutivo local quiere poner en claro algunos puntos que parecerían oscuros en el gobierno de la ciudad, y explica que la burocracia y la excesiva normatividad en el ejercicio de gobierno han llevado a la capital a una parálisis en la obra pública, que deberá terminarse con cambios en las leyes de Obras y de Adquisiciones que ya se preparan.

–¿El presidente Andrés Manuel López Obrador hablaba de que la violencia se toleró conscientemente desde las oficinas del gobierno. Nos quieres explicar de dónde vino. ¿Cómo está eso?

–Cuando la corrupción se convierte en forma de gobierno, permea todo, y particularmente, y lo más grave, son las instituciones de justicia y de seguridad pública porque tiene repercusiones directas sobre la población, y eso pasó en la ciudad.

En la sala de juntas de su oficina del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la madataria capitalina advierte que en materia de seguridad encontró un abandono de las instituciones y colusión con grupos delincuenciales, y que la corrupción fue tal que el maquillaje de los índices delictivos llegó hasta 75 por ciento; sin embargo, asegura que se han logrado avances, como una disminución en homicidios dolosos que en junio llegó a una media de 4.3 diarios en comparación con los seis registrados en diciembre pasado.

–¿Colusión de mandos?

–Pues no sé hasta dónde llegaba porque también hay que tener pruebas, pero yo sí creo que se toleró la entrada de estos grupos (de la delincuencia organizada) a la ciudad o se toleró que pudieran operar en la ciudad, porque una cosa es decir no hay mas que narcomenudeo y otra es creerte que no hay grupos.

Hay bandas delictivas fuertes que estamos atacando, que están vinculadas a bandas de otros lugares. ¿Y eso cómo lo resuelves? Pues con inteligencia. Siempre se ha dicho que hay que buscar la ruta del dinero; debe haber inteligencia, hacer buenas carpetas de investigación. La situación es de tal nivel que se requiere de una fuerza, que existe hoy, de seguridad pública en todo el país, que es la Guardia Nacional, en ciertos lugares de la ciudad.

Y sentencia que en su gobierno no hacemos pactos mafiosos ni negociamos con delincuentes , por lo que advirtió que no sólo habrá limpieza en las instituciones.

–¿En cuánto tiempo la gente va a sentir una mejora en la seguridad… en su persona?

–Creo que cada vez va a haber más seguridad. No tienes de otra más que fortalecer a las instituciones con buena gente, que tenga certezas y que fortalezca las áreas que tienes que fortalecer.

–¿Eso significará limpieza?

–Pues no sé si es sólo limpieza porque no es un tema de despedir a los malos policías, que es como normalmente se ve, sino realmente construir instituciones de seguridad y de justicia que queden arraigadas para que no puedan descomponerse tan fácilmente.

Sheimbaum acepta que la Guardia Nacional no es la solución a la violencia que se vive en la capital, sino un refuerzo, parte de la estrategia, e insiste en que tiene que haber mayor presencia policiaca y trabajo de inteligencia.

Hay que hacer de esta una ciudad segura otra vez, que la gente se siente segura para salir a la calle es el objetivo, desde lo que nos distingue que es la atención a las causas siempre, por eso hablamos de una ciudad de derechos, y en la medida de que eso lo logremos y que los jóvenes tengan otras oportunidades, pues van a dejar de acercarse a la delincuencia .

Asegura que se acabó la corrupción en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, aunque acepta que la ciudad necesita a los desarrolladores inmobiliarios, pero que se acabó la autorización de megadesarrollos irregulares y se modificará el Código Penal para que la violación de sellos de suspensión de obras se castigue.

Anticipa que se trabaja en un nuevo modelo de desarrollo urbano que incluye instalar corredores en zonas de mucho deterioro que pueden ser renovadas y en las que se facilitarán los permisos para construir, como en Tacuba y San Cosme, y en Eje Central y Paseo de la Reforma hacia el norte, donde se deberá respetar los usos de suelo y construir vivienda de interés social.

–Dicen los desarolladores que hay algo así como 40 mil albañiles sin trabajo porque se han frenado las construcciones.

–Hay muchas construcciones, siguen. Paseas por la ciudad y sigue habiendo construcciones. En mayo, en la evaluación del Instituto Mexicano del Seguro Social, de todo el país, la ciudad es la que más empleos generó. No se va a perder la inversión.

Pero advierte que también se terminaron y se suspenderán los contratos leoninos , como los que se firmaron en la anterior administración, con los que se entregó el espacio público a particulares para construir plazas comerciales en los Centros de Transferencia Modal. Esta idea de hacer plazas comerciales en toda la ciudad quedó en el pasado .

–¿En el parque La Mexicana, tuvo problemas?

–En La Mexicana tuvimos un problema. Querían que el gobierno pagara más de 2 mil millones de pesos. Había oficios firmados de que se les debía esa cantidad. Nosotros nos negamos a pagar. Además, había ya un asunto en el Tribunal de Justicia Administrativa, pero no vamos a pagar ni un centavo.

–¿Tampoco se va a pagar a las personas que están demandando al gobierno, como los del corredor Chapultepec?

–No. Yo dije ahí que lo máximo… Nos preguntaron que cuánto podíamos pagar y yo dije que 10 pesos. Lo que cuesta el boleto (del Metro) de ida y de regreso.

“Y en los casos donde hay plazas comerciales, ahí es donde estamos echando para atrás, por ejemplo, el Cetram Chapultepec. Ahí estamos ya por entrar en un proceso de diálogo con el concesionario antes de entrar directo a retirar la concesión, porque tienes otra parte, ahora en Chapultepec, que fue lo que hicieron en el corredor completo. Ellos presentan al Tribunal de Justicia Administrativa una demanda y nos dicen: ‘Páganos 900 millones de pesos porque es lo que yo debería haber ganado’”.

Anticipa que los proyectos inmobiliarios deberán ser sometidos a consulta vecinal para ser autorizados, como es el caso del que anunció recientemente la firma Sordo Madaleno en la glorieta de Colón, donde se prevé construir cinco torres, el cual, aclaró, aún no está autorizado.