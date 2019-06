Personajes LGBTQ aparecen en las series Will & Grace, luego en ER, Dawnson’s Creek, Spin City. En febrero de 2001, Buffy la cazavampiros muestra un beso lésbico, algo inédito para una exitosa serie.

El efecto fue aún mayor porque la actriz Ellen DeGeneres hizo su coming out al mismo tiempo. Algunos anunciantes le retiran su apoyo, grupos religiosos organizan manifestaciones y el pastor ultraconservador Jerry Falwell la bautiza como Ellen DeGenerada.

A comienzos de los años 90, el cine estadunidense, que había tenido hasta entonces un recorrido similar al de la televisión, da un viraje decisivo con una serie de filmes, entre ellos Filadelfia o My own private Idaho (Mi mundo privado, El camino de mis sueños).

Cuando llegué a Los Ángeles como guionista, no se podía decir que eras gay en un equipo de escritores, recuerda Stan Zimmerman, cuyas primeras colaboraciones se remontan a la década de 1980.

El Television Code, una suerte de guía oficial de las buenas costumbres de la televisión estadunidense, instaurado en 1952, prohibía implícitamente toda referencia a otra sexualidad que no fuese la hetero. Fue suprimido en 1983.

Para entender lo que era la homosexualidad en la televisión antes de 1969, hay que volver a ver el reportaje The Homosexuals (1967), que trataba la idea de la homosexualidad como una enfermedad , explica Robert Thompson, profesor en la Universidad de Syracuse.

▲ En 1952 existía una guía oficial de las buenas costumbres de la televisión estadunidense que prohibía toda referencia a otra sexualidad que no fuera la hetero. Fue suprimido en 1983. En las imágenes, visitantes afuera del histórico bar Stonewall, en Nueva York, donde ocurrieron los disturbios de 1968 que dieron origen a la marcha del Orgullo Gay. Foto Afp y Ap

Cable y streaming al rescate

Esta nueva visibilidad de los gays en la televisión coincide con la emergencia de series más complejas como Los Soprano o The Wire.

La llegada del cable, y luego del streaming, abren también un nuevo espacio de creación.

De menos de un centenar de series cuando las grandes cadenas tenían el monopolio, se pasa a unas 500.

Como ya no se trataba de satisfacer sistemáticamente a una audiencia masiva, asistimos a grandes cambios, y vimos muchos más personajes diferentes, dice Thompson.

En 2007-08, 1.1 por ciento de los personajes recurrentes en los grandes canales estadunidenses eran LGBTQ, según la asociación de los derechos homosexuales GLAAD.

Para 2018-19, la proporción subió a 8.8 por ciento, cerca del doble de los adultos estadunidenses que dicen pertenecer a esta comunidad (4.5 por ciento), según un sondeo Gallup de 2017.

Desde 2013, la televisión se abre también a los transgénero, con Orange is the New Black, Transparent y recientemente Pose.

Pero la creciente presencia LGBTQ en la televisión da la falsa impresión de que hemos obtenido aceptación cultural, cuando es ficcional , advierte Candace Moore, profesora de la Universidad de Carleton (Minnesota).

Desde la elección de Donald Trump, el país vive un regreso a la hostilidad hacia las minorías sexuales, subraya. Por tanto, la representación LGBTQ en las series es probablemente una versión un poco embellecida de lo que sucede actualmente en Estados Unidos .

Incluso en la televisión permanecen barreras. En marzo de 2018, la serie Instinct, de CBS, fue la primera de una gran cadena con un protagonista principal gay, pero los primeros roles escapan aún generalmente al universo LGBTQ.

Otro territorio sensible son los programas para niños y jóvenes.

Si bien las series que ponen en escena a adolescentes LGBTQ ya osaron mucho, como PEN15, Sex Education o la latina One day at a time, estos intentos son raros, y suscitan reacciones de manera casi sistemática.

En mayo, el canal local de la cadena pública PBS en Alabama se negó a difundir un episodio del dibujo animado Arthur, en el cual un personaje masculino recurrente se casa con otro varón.

A pesar de todo, Zimmerman destaca los progresos. Más numerosos, los personajes LGBTQ son ahora “representados en todas las facetas de nuestra vida –lo bueno, lo malo, lo divertido, lo triste– y no son sólo personajes unidimensionales o de relleno”, celebra.