réalo porque proviene de fuentes usualmente confiables.

Resulta que en su desesperación por crear una mentira que cuando menos aparente ser verdad, los dueños del PRD, es decir, los chuchos, luego de varios intentos por cambiar de fachada –sí, sólo de fachada– decidieron buscar en el fondo del basurero del neoliberalismo para recoger a quien podría dar la cara por los amarillos, bueno, de los muy pocos que quedan.

Allí, al fondo a la derecha, encontraron a Gabriel Quadri, a quien muy posiblemente lancen como presidente del organismo, o algo así. Total, ya sin máscaras ni maquillajes el verdadero rostro de los amarillos emerge tal como es: con el gesto inconfundible de la derecha, y acepta lo que ni Morena recogió.

Demetrio Sodi, Purificación Carpinteyro y Tere Vale, pero además un grupo de arrepentidos como René Arce y Ruth Zavaleta, y otros que están en esto que busca, que pretende dar oxígeno a la larga agonía perredista.

Y no sólo esos nombres. Nos cuentan que la cúpula chuchista, compuesta por los chuchos, buscó, por ejemplo, a un ex rector apasionado por la política, con quien se reunieron un par de ocasiones en algún restaurante de la demarcación Miguel Hidalgo, a quien no pudieron convencer, pese a que la propuesta pretendía abusar de las heridas que la política le había propinado al personaje.

También buscaron a un escritor, uno que tuviera un nombre sonoro, de esos que manejan los medios, de los que no hay duda de su militancia liberal (derecha). Nos dicen que construyeron una muy buena oferta para el personaje, pero la realidad fue aplastante. El hombre de letras ni siquiera los recibió.