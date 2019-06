Renovación de pasaporte debiera ser automática

l 19 de junio me presenté en las oficinas de Relaciones Exteriores, de Insurgentes Plaza Armand para renovar mi pasaporte. Ante mi sorpresa, mi solicitud fue rechazada porque mi acta de nacimiento es extemporánea debido a que fui registrada a los 12 años de edad (hoy tengo 71). Para solventar esto se me pide cualquiera de estos documentos: acta de nacimiento de un hermano mayor; acta de nacimiento de mi padre o madre, que no sea extemporánea, o mi certificado de primaria, siempre y cuando no haya terminado la primaria después de los 15 años de edad.

Me es imposible proporcionar cualquiera de estos documentos porque no tengo hermano mayor, mis padres eran de Motúl, Yucatán, y en esa época eran registrados en grupo y desconozco dónde quedó mi certificado de primaria.

Considero inaudito que estén solicitando cualquiera de estos documentos y más porque se trata de una renovación.

Mucho agradeceré que esta situación se dé a conocer a la instancia correspondiente, ya que estoy desesperada por no poder renovar mi pasaporte.

Rita María Bautista Sosa

Migración forzada, problema de todos

La verdadera pobreza está en la mente. Esa que es pobre aunque tenga mucho, porque sólo puede ver lo que falta. Una persona puede vivir con carencias materiales si hay riqueza interior, pero sólo el

cinismo vulgar puede vivir cómodo donde sobra comida, pero falta espíritu.

Desde el espacio exterior hay un solo planeta Tierra sin fronteras. Las fronteras ideológicas, religiosas y políticas son fronteras que la pobreza mental establece por miedo.

Criticar la ayuda que México está haciendo en Centroamérica con el argumento de que se le quita el pan a los mexicanos, es un ejemplo de la pobreza mental que crean las fronteras.

El camino propuesto por el Presidente de México para enfrentar la migración forzada como un problema mundial, atender las causas y responsabilizarse de la solución, es un gran ejemplo al mundo. Es una visión de verdadero estadista con impacto global.

Estoy totalmente seguro que esto va a detonar pronto una respuesta mundial de solidaridad y simpatía hacia México que, a pesar de las dificultades que está enfrentado, se atreve a ver con humanismo y generosidad a los más necesitados que tienen que dejar su vida para poder sobrevivir. Esa riqueza que no se mide en el Dow Jones ni la califica Moody’s, es la que vale la pena cultivar y la única capaz de cambiar al mundo. Esa es la revolución que México le propone al mundo: la primera revolución humanista.

Carlos Noriega Félix, el almanauta

Ayotzinapa, 57 meses y los padres de los normalistas esperan

Al cumplirse 57 meses de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, nuevamente expresamos nuestra solidaridad con el movimiento de sus padres, quienes no han dejado de luchar por la verdad y la justicia y sobre todo por la aparición de sus hijos. El gobierno se sigue mostrando indolente en el caso y prueba de ello es que la llamada Comisión de la Verdad no ha dado los resultados esperados, además de que el martes pasado los padres de los 43 se quedaron esperando que algún servidor público de la Fiscalía General de la República los recibiera. Este hecho contradice el discurso del titular del Ejecutivo federal, quien ante familiares de víctimas de desaparecidos, está misma semana, expresó que siempre daría la cara en un tema tan doloroso.

Víctor Rogelio Caballero Sierra, Colectivo Aequus; Promoción y Defensa de Derechos Humanos

Si no tiene hoyos, no es de la CDMX

Algo bueno les sucede a los flâneurs, ya Baudelaire se ocupó de ello en el siglo XIX; yo he intentado, desde mi pequeño rincón existencial, resolver, mientras camino, mis asuntos. Así les doy orden tanto a vida, como a escritura. Recuerdo la imagen de un hombre ensimismado, con los brazos cruzados en la espalda caminando para esclarecer sus problemas. Creo que algo bueno les sucede a nuestros pensamientos si activamos nuestros pasos. Creo que toman un cauce más armonioso en la búsqueda de soluciones de vida.

Es un vientecillo interior, que se levanta al andar sin meta fija, derramando su levedad, siempre paso a paso. Desde la niñez, hasta hace poco tiempo, no sólo para mí, sino para muchos, ha sido la forma de hacer frente a aquello que nos obsesiona. Llevo una vida tratando de resolverla una pisada después de la otra. Y sin embargo…

Ahora se me (se nos) ha impuesto una situación, cada vez más riesgosa, a los paseantes de a pie e, incluso, a quienes transitan abordo de un vehículo. La ciudad se ha agujereado casi por completo; ello me ha llevado a recordar los tubitos de caramelo que disfrutaba en la infancia, Salvavidas. El lema decía: si no tiene hoyo, no es salvavidas . Ahora los hoyos en banquetas y arroyos vehiculares se han convertido no precisamente en salvavidas.

Hace tiempo que el lema de la ciudad podría ser: si no tiene hoyo, no es de la CDMX .

Aline Pettersson

Órganos electorales locales están de más

No, definitivamente no deben continuar funcionando los órganos electorales locales. Prácticamente no aportan ningún beneficio a la democracia y sólo son una especie de reducto para solaparse con los partidos políticos, cuyos integrantes gestionan, en la mayor parte de los casos, las contrataciones de incondicionales distanciados de verdadera vocación y compromiso social.