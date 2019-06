Como un león

La verdad, estaba perdiendo la pelea , reconoce el nuevo campeón mundial mexicano; en la esquina me dijeron: Si no sales a noquear, ya nos chingamos. Salí a arriesgarme y me salió, le metí ese gancho y lo deje mal. En ese momento me le fui encima como un león .

Soto está sorprendido de lo rápido que llegó a ser campeón del mundo. Con sólo 16 peleas profesionales en menos de tres años, consiguió lo que a muchos boxeadores les cuesta años de trabajo.

Todo pasó muy rápido, es verdad , reconoce, pero no ha sido un golpe de suerte; trabajé duro para tener oportunidad y salir con la mano en alto , señala el joven de 22 años.

Algunos compararon su victoria con la del mexicano Andy Ruiz en peso completo. La Pulga, en el extremo opuesto de las divisiones del boxeo, también se siente identificado con ese relato. Antes de la pelea, recuerda que algunos periodistas incluso se burlaron con la posibilidad de que pudiera vencer a Acosta.