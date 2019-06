Erendira Palma Hernández

Jueves 27 de junio de 2019

Después de haber sido campeona con el América y una de las pioneras de la Liga Mx Femenil, la portera Cecilia Santiago será la primera mexicana que jugará en Holanda al firmar con el PSV Eidhoven.

Es una gran oportunidad y responsabilidad, porque espero que a futuro haya más mexicanas en Europa y tomen como referencia mi trabajo , dijo.

Santiago es una de las jugadoras tricolores más jóvenes y con mayor experiencia internacional en las canchas. Con apenas 15 años de edad comenzó en 2010 su carrera deportiva en las filas de Santos Laguna, cuando los clubes de la Liga Mx no estaban obligados a tener su filial femenil.

La joven guardameta llamó la atención de Leonardo Cuéllar, el entonces técnico de la selección mexicana, por lo que a los 16 años hizo su debut con la playera tricolor en el Mundial de Alemania.

Retornar a Europa, después de una breve etapa en el balompié de Chipre, es un paso muy importante para crecer en mi carrera , dijo Santiago. Me ha costado mucho el reconocimiento, me he esforzado para llegar al punto en el que me encuentro , agregó.