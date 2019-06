Señaló que aunque no conoce al diputado Ernesto Vargas ni a la senadora Tatiana Clouthier, quienes han cuestionado el proceder de la federación de natación. La FMN ha hecho bien las cosas, la gente no se he dado a la tarea de investigar y escucha una sola versión, ve sólo una cara de la moneda. Me parece que ahora es tiempo que se sepa, la verdad , consideró Yahel.

María Espinoza cambia plan de trabajo

Por otra parte, María del Rosario Espinoza, triple medallista olímpica que el pasado domingo perdió el boleto a Panamericanos frente a Briseida Acosta, informó que su plan de trabajo tendrá que ser modificado para continuar con el proceso de clasificación a Tokio 2020.