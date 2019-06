Tras presentar un escrito de revocación de uno de los despachos que participaba en la defensa del prelado, explicó que no vamos a presentar apelación, pero iremos directo al amparo contra el auto de vinculación, por estar en de-sacuerdo, y si no nos es favorable, continuaremos con sel proceso .

Dichas grabaciones, comentó, no se presentaron en su momento, no por no contar con ellas u ocultar algo, sino porque en un inicio no tuvo una defensa adecuada, tuvo mal asesoramiento, y fue por eso que no se entregaron, y vamos a demostrar su inocencia .

En los siguientes días se citará a las personas que pudieran comparecer para ayudar al sacerdote a esclarecer su situación, pues su vinculación a proceso es contraria a lo marcado en el sistema de justicia penal acusatorio, de que debe prevalecer la presunción de inocencia, no de culpabilidad.

Al grado mínimo de probabilidad que lo haya cometido, pudieron haber abierto otras líneas de investigación y realizar una investigación con más tiempo, no de tres días, donde en verdad se esclarezcan los hechos. Había mucho de dónde sacar líneas de investigación y no lo hicieron , afirmó.

“Por ello –señaló– se interpondrá el amparo directo en las siguientes semanas y acudiremos la próxima a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal para que nos acompañe y vele por sus derechos humanos y éstos no sean violados durante el tiempo que esté en reclusión”.

El presidente del Colegio de Abogados Católicos de México, Armando Martínez, fue defensor del arzobispo Norberto Rivera Carrera y diputado constituyente suplente, quien se ha manifestado en contra del aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo.