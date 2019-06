Afp

Periódico La Jornada

Miércoles 26 de junio de 2019

Nueva York. ¿Listas de 1985? No, de ahora. Las leyendas de la música Madonna y Bruce Springsteen se ubican en primero y segundo lugares en la clasificación de los discos más escuchados de Estados Unidos.

Madame X, de Madonna, llegó al tope del Billboard 200. Es el noveno disco en el primer sitio de la lista de los más escuchados para la cantante de 60 años.

Western Stars, de Springsteen, está en segundo puesto. Es la primera vez desde 1985 que la reina del pop y The Boss (El jefe), de 69 años, reinan juntos en los discos más escuchados.

Durante dos semanas en enero y febrero de 1985, Born in the USA, de Springsteen, y Like a Virgin, de Madonna, presidieron la clasificación en primero y segundo sitios, respectivamente. En las dos semanas que siguieron, el de Madonna pasó a la posición de honor y el de Springsteen cayó a la segunda.