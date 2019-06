Luis Humberto Fernández Fuentes, titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, anunció que en el ciclo escolar 2019-2020 no será obligatorio que los estudiantes de educación básica acudan con el cabello corto y quedará prohibida la venta de comida chatarra.

Aclaró que no existe ninguna norma que obligue a los estudiantes de este nivel a acudir con el cabello corto, aunque es recomendable y una tradición, sin presentarse a la fecha alguna demanda o queja.

La firma de este convenio materializa el trabajo por la educación con la alcaldía que anteriormente no se concretó por ser de símbolos diferentes y los 165 millones de pesos que se invertirán en mejorar las escuelas no tiene precedente y no es un trabajo para la nota o el oropel , dijo.

Se trata, argumentó, de obras que impactarán la educación, a las cuales se suman un aumento en las becas, las tarjetas para uniformes, útiles escolares y alimentos calientes, que otorgará el gobierno capitalino, con lo cual no hay pretexto para no estudiar en la ciudad, pues salvo maestros frente a grupos de inglés y talleres, se tiene casi completo el personal para el próximo ciclo escolar .

Por su parte, el alcalde de Gustavo A. Madero, Francisco Chíguil, informó que adicionalmente a los 165 millones, invertirá 5 millones para equipar las 400 escuelas con circuito cerrado de televisión para supervisar lo que sucede dentro y fuera de cada una.