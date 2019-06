Supongo que no hará falta señalar que las cinco fases de la batalla no fueron percibidas en su momento como tales por ninguno de los combatientes; ni siquiera, pese a su posición ventajosa y a su poder de intervención directa en los hechos, por Wellington ni Napoleón ( El rostro de la batalla, p. 136).

No supo que estuvo en una de las batallas más famosas de la historia, pero ¿iba a ciegas?, ¿era un borrego Fabricio del Dongo? No. Se incorporó por propia voluntad al ejército de Napoleón, al que identificaba con los ideales de libertad, igualdad y fraternidad de la revolución francesa. Y a pesar del cansancio de casi dos décadas de guerra, no pocos de sus compañeros compartían esas ideas.

Lo que nos recuerda que en su Historia de la revolución rusa, León Trotsky dice que la historia de las revoluciones es la de la irrupción de las masas en el gobierno de sus destinos. En los tiempos normales el Estado está por encima de la nación y la política la hacen los especialistas; pero cuando el régimen establecido se hace insoportable para las mayorías, éstas rompen las barreras que las separan de la palestra política, derriban a sus representantes tradicionales y, con su intervención, crean un punto de partida para un nuevo régimen .

Esta irrupción tiene una característica que Trotsky resalta: Las masas no van a la revolución con un plan preconcebido de sociedad nueva, sino con un sentimiento claro de la imposibilidad de seguir soportando la sociedad vieja . Dicho de otro modo, las mujeres y hombres que deciden, de manera consciente e individual, sumarse a una revolución pueden no saber exactamente qué quieren para después de la revolución, pero saben perfectamente qué es lo que no quieren, lo que no aguantan más, los agravios –diría Barrington Moore– que ya no están dispuestos a soportar.

Todo esto viene a cuento como respuesta a quienes me preguntan si el gobierno actual es un fracaso. En realidad lo sabremos cuando tengamos la distancia suficiente para saber si sus medidas paliaron la inseguridad, la pobreza, la miseria, la corrupción, la inequidad que nos dejaron los gobiernos anteriores. ¿Eso significa que no podemos escribir historia inmediata? No, de ninguna manera, todas nuestras visiones parciales, necesariamente parciales, serán las fuentes de la historia de esta revolución en la que estamos inmersos, de esta batalla en la que quizá no vemos más allá del humo de la primera línea…

