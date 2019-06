▲ Durante la presentación de avances del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, María Isela Valdez, madre de una de las víctimas de desaparición, de rodillas pidió ayuda al presidente Andrés Manuel López Obrador. Foto Luis Castillo

No importa que griten, tienen todo el derecho, es legítimo. Quiero decirles que puedo enfrentar esta situación lamentable, grave, porque no tengo problema de conciencia. Cuando fui opositor siempre me opuse a la política que aplicaron los gobiernos neoliberales y di la cara y protesté en todas las plazas públicas. Por eso, puedo enfrentar cualquier circunstancia, por difícil que sea , agregó.

Por la mañana, el Presidente culminó una gira de trabajo por Quintana Roo. Sin detallar si fue en el trayecto, relató que una mujer se le acercó para increparle que, por instrucción presidencial, se había ordenado un recorte en el presupuesto para la búsqueda de personas. Eso es una vil calumnia, eso es una mentira, no se están escatimando recursos, no hay límite, porque no es un asunto que tenga que ver con lo material; es algo que tiene que ver con lo humano y eso no tiene ninguna limitación , aclaró el mandatario.

En su turno, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, indicó que, tras reinstalarse el mencionado sistema, ahora hay una Comisión Nacional de Búsqueda activa con presencia en todo el territorio nacional, y por primera vez el gobierno federal ha hecho público el número de fosas descubiertas.