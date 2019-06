Sin embargo, en la misma sesión, el abogado del cantante, Fernando Falomir, planteó junto al fiscal la no validez de la prueba de ADN obtenida con restos que un detective privado contratado por Javier Sánchez obtuvo de un termo de uno de los hijos de Julio Iglesias, Julio José. Esta prueba, según defendía la representación de Sánchez, indica que éste y Sánchez serían hermanos en un porcentaje cercano a 97 por ciento.

A finales de mayo, el titular del Juzgado de Primera Instancia número 13 de Valencia rechazó la suspensión del juicio en el que debe esclarecerse la presunta paternidad de Julio Iglesias sobre Sánchez, al estimar que no existe cosa juzgada, tal como alegó la defensa del cantante y la fiscalía en la sesión de cuestiones previas que se celebró días antes en la Ciudad de la Justicia de la capital valenciana. El juicio se reanudará el 4 de julio.

Así lo hizo saber en un comunicado de su abogado, Fernando Osuna, en el que sostiene que ante determinados hechos hay que ajustar el derecho a la ciencia y no lo contrario .

Ahora, Osuna, abogado de Sánchez, argumenta que en casos muy específicos, la justicia nacional y la europea han defendido el derecho de un hijo a conocer quién es su padre, incluso cuando ya existe una sentencia previa que determinaba la no filiación. Se puede alcanzar la condición de hijo mediante la existencia de pruebas de ADN, que en juicios anteriores no existían o no se habían llevado a cabo por negativa del progenitor .

Sin embargo, lamentó, empleando una metáfora que por cuestiones formales podría llegarse al absurdo de dictarse sentencia que dijera que el río Turia no pasa por Valencia. No es admisible que científicamente (Sánchez) sea hijo de Julio Iglesias y judicialmente no lo sea , destacó.

Por tanto, opinó que la ciencia y la justicia deben ir por el mismo camino , y que ésta última debe servir al ciudadano y no obstaculizar la verdad material .