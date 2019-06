Afp

Periódico La Jornada

Martes 25 de junio de 2019, p. 8

Los Ángeles. Los fanáticos de Michael Jackson se preparan para conmemorar el décimo aniversario de la muerte del Rey del Pop, que sigue siendo un imán comercial a pesar de las denuncias por abuso sexual a niños de las que ha sido objeto.

En el Paseo de la Fama de Hollywood, la estrella del cantante aún atrae a una multitud constante de turistas que se hacen selfies, mientras las tiendas de recuerdos cercanas, los artistas callejeros y los salones de tatuajes reconocen seguir haciendo buenos negocios con la figura de Jackson.

Al otro lado de la calle, en el Museo Ripley, una estatua del cantante está estratégicamente colocada para atraer a los turistas. El personal de Madame Tussauds también dice que la figura de cera de Jackson sigue siendo una gran atracción.

El documental de HBO Leaving Neverland, difundido a principios de este año, señala sin embargo que Jackson se valió de su celebridad y su glamur para acosar a jóvenes en su rancho de cuento de hadas.

Si bien la mayoría de los fanáticos que hablaron con la Afp estaban al tanto del documental, su adoración por el autor de Thriller no sólo no decreció, sino que aumentó. Vine sólo por él. No me tomo fotos con ninguna otra estrella , dijo el turista holandés Hooman Nazemi.

Algunas de las cosas que decían en el documental eran fuertes, pero no puedes decir que 100 por ciento sea cierto ... simplemente lo amo, y creo que todos lo amamos , afirmó.

Antoine Baynes, de 31 años, un imitador de Jackson que recorre las calles de Hollywood Boulevard, coincide en que las acusaciones no han logrado mermar el gusto por Jackson, más bien todo lo contrario.