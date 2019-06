Durante la charla, efectuada en la librería de La Jornada, a propósito de su participación en la obra Maduras, solteras y desesperadas, Fernández sostuvo: Hay algo que ha caracterizado al pueblo mexicano: siempre hemos sido gente gozosa, alegre; cotorreamos, nos pitorreamos y hacemos bromas de nuestras tragedias. Ahora veo con gran preocupación que nos estamos convirtiendo en un pueblo triste, neurótico y desesperado. No es para menos, la situación no es nada grata, pero a todo hay que ponerle buena cara .

▲ Maribel Fernández, en la librería de La Jornada. Foto José Carlo González

El personaje de Toña es alegre, metiche, dicharachero, pícaro, espontáneo y, a veces, alburero. “Ella es la administradora, la portera, la hace todo en el edificio. Además, lleva una buena amistad con tres mujeres que comparten un departamento, a manera de roomies: una es una ejecutiva, otra una millonaria y la tercera una hippie”.

En la trama, Toña lleva a vivir a su primo El Adán con las tres solteras, quienes, sin conocerlo, sienten rechazo y planean hacerle maldades para que se vaya rápido del lugar. Nunca imaginaron que el nuevo roomie es un joven atractivo y fortachón.

Entonces “cuando se los presento, lo olvidan todo. La hormona se les dispara, se acuerdan que son mujeres y comienzan a sentir esa emoción y esas ganas –olvidadas– de sentirse amadas”. A pesar de que es una comedia de enredos, pienso que muchas mujeres se van a sentir identificadas .

Destaca la amistad

Otro aspecto que destacó Fernández es la complicidad, apoyo, amistad y hermandad que existe entre todas las actrices que son compañeras de vida y nos queremos . Somos esas maduras, solteras y desesperadas que queremos estar unidas siempre .

Ahora, cerca del medio siglo de haber iniciado en el ambiente artístico, Maribel Fernández tras un lapso de recuperación del último infarto ha retomado sus actividades. Aseguró: Me gustaría apreciar y valorar cada momento de mi vida. Si antes de que enfermara no lo hice, ahora quiero hacerlo con la oportunidad que Dios me dio. Los infartos, el marcapasos que me pusieron, fue muy duro. Tal vez tenía que aprender algo que aún no valoraba y ahora lo empiezo hacer. Quiero abrazar la vida, como dijo la querida Edith González, porque ya constaté que en segundos se te va .

Maduras, solteras y desesperadas, con libreto y dirección de Óscar Rubí, se presenta en el teatro Xola Julio Prieto, ubicado en Eje 4 Sur Xola 809, colonia Del Valle. Las funciones son los viernes a las 20:30 horas; los sábados a las 18 y 20:30, y los domingo a las 18.