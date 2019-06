Expuso que, aunado a ello, la mayoría de las empresas de tamaño pequeño y mediano no gusta de adquirir créditos. Según Mercado Crédito, 53 por ciento no lo hace porque cree que los préstamos de las instituciones bancarias son caros y 18 por ciento porque no confía en sí misma. En ese sentido, siete de cada 10 empresarios de ese tipo aseguran que el cierre de las firmas se debe a no contar con capital para seguir operando.

En una reunión con medios, dijo que la mayoría de dichas firmas logra adquirir un préstamo en el momento erróneo , que suele ser cuando sus ventas aún no alcanzan su nivel máximo y no cuentan con los recursos necesarios para liquidarlo.

Según Mercado Crédito, empresa que se especializa en otorgar préstamos a emprendedores y es controlada por la plataforma digital Mercado Libre, una de las razones por las que las instituciones financieras tradicionales –como bancos– no otorgan préstamos a esas compañías es porque no tienen acceso a sus historiales crediticios.

Además, precisó Sarmina, bancos y otras entidades no dan préstamos a las Pyme porque no tienen historial crediticio o no están en el buró de crédito. A eso se agrega que no hay personas dispuestas a adquirir riesgos en caso de que éstas no paguen (avales) y dichas firmas carecen de maneras de comprobar ingresos, dado que la mayoría de las transacciones las realizan con dinero en efectivo y en ocasiones no facturan.

Por ese fenómeno, indicó, ahora las empresas 100 por ciento tecnológicas, conocidas como Fintech, adquieren más riesgos y dan préstamos a emprendedores. Entre los beneficios que eso implica para el país es fortalecer la creación de empleos y ayuda al desarrollo económico.