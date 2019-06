A

nte las deudas que heredará la administración de Francisco Vega a la de Jaime Bonilla Valdez, la Federación no puede apretarle demasiado el cinturón a Baja California o no habrá manera de detener el descontento social. La Universidad Autónoma de Baja California (UABC) no es la única institución que está al límite de su funcionamiento por falta de recursos: las preparatorias del estado ya anunciaron la reducción de su matrícula y los problemas en educación básica no son menores.

El próximo gobernador ya prometió a la UABC que se le pagará lo que se le debe, pero el Colegio de Bachilleres y los colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (Cecyte) anunciaron que mil 200 alumnos quedarán fuera por falta de recursos. El daño no es mayor, pues los grupos serán compactados para colocar 50 muchachos por salón.

La federación debe 150 millones de pesos al sistema que atiende a los bachilleres y unos 100 maestros están a punto de ser despedidos porque no hay con qué pagarles. Es nada si se compara con los mil 99 millones de pesos que se adeudan a la UABC, pero limitar el acceso a las preparatorias a los sectores más desprotegidos no parecía un proyecto de la 4T.