Jeremy Hunt (izquierda) declaró que Boris Johnson (derecha) no debería rehuir ningún tipo de pregunta, luego de que el ex alcalde de Londres ha evitado aclarar un incidente conyugal.

Periódico La Jornada

Lunes 24 de junio de 2019, p. 24

Londres. Boris Johnson estaba presionado este domingo para explicar una disputa conyugal que ha sacudido la carrera para suceder a la primera ministra británica, Theresa May, en la que él era hasta ahora el gran favorito.

Según un sondeo del semanario The mail on sunday el caso habría hecho mella en su popularidad para el electorado británico, aunque el ex alcalde de Londres parece conservar intacto el apoyo de los militantes conservadores en la batalla que lo opone al ministro de Relaciones Exteriores, Jeremy Hunt.

Los 160 mil miembros del partido designarán de aquí a finales de julio a su líder, que se convertirá automáticamente en primer ministro tras la retirada de May.

Rivales políticos fustigaron a Johnson por rehusarse a comentar sobre el incidente del viernes por la mañana, cuando policías tocaron a su puerta luego que un vecino reportó gritos y golpes en la casa donde el líder del Partido Conservador vive con su pareja, Carrie Symonds, quien gritaba déjame y sal de mi apartamento , según reportó The Guardian.

Tras cinco rondas de elecciones de legisladores del Partido Conservador, el ex secretario de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña y ex alcalde de Londres terminó siendo el favorito para remplazar a Theresa May como líder del partido y primer ministro de Gran Bretaña.