Luis Gatica, con más de tres décadas de trayectoria artística y ha participado en un sinnúmero de películas y telenovelas, además de más de 20 obras de teatro de todos los géneros, explicó a La Jornada: En escena es necesario plantear todos los temas, y si en este momento se están tocando los que se refieren a la pareja, me parece sensacional porque estamos pasando por un momento de crisis donde nadie parece querer un compromiso .

En la trama aparece Adrián, quien no puede vivir más con Laura, su mujer, pero a la vez no puede estar sin ella. Las idas y vueltas de su mente ocupan cada uno de sus días y noches. Cada mañana, con el sonido del despertador, el hombre asume lo que su sicoanalista declama, sin sorpresa: la simultaneidad de dos vivencias altamente contradictorias: El amor y el odio hacia la misma persona .

“En una noche de insomnio un hombre llamado Adrián se debate entre su sicoanalista y su esposa. El personaje siente gran carga de culpabilidad, pero no sabe como sacarla ni encaminarla, y el tipo empieza a debrayar”, explicó el actor Luis Gatica, quien interpreta al especialista.

Sobre el sicoanalista que interpreta, Gatica dijo: “Este personaje sufre modificaciones en el camino de la historia porque dos personajes –el del médico y la esposa– son evocados por Adrián, y lo hace de diversas formas, conforme lo siente.

“Por ejemplo, a ella, la puede situar como una femme fatale. Pero es hasta el final cuando se da cuenta de muchas cosas, así como de la situación que observa más apegada a la realidad. El hombre es quien decide cómo nos ve y manipula”.

Luis Gatica afirmó que durante 35 años de carrera, él ha cambiado desde un principio, no soy el mismo que empezó. He sufrido varias modificaciones y aprendido mucho de muchos maestros y personajes. Además, también me gusta estar actualizado y estar en contacto con los actores jóvenes .

En teatro “he tenido la fortuna de experimentar una cantidad de géneros, mayormente musicales y de comedia ligera. Participar en esta obra es –dice nuestro director– como estar en una pieza entonada en realismo, naturalismo, donde de pronto hay un poco de farsa, drama y, en fin, hay de todo.

Es interesante ver cuántas cosas emergieron de mí, que no pensaba podía hacer en escena. Estoy explorando áreas de mi actuar.

En este momento de equilibrio personal y laboral en que se encuentra, Gatica también se dijo satisfecho por su participación en la serie de Telemundo Preso número 1, producida por Argos, la cual estrenará próximamente. “Estoy muy contento con este personaje y seguimos echando pa’ lante”, agregó.

Ella en mi cabeza se presenta en La Teatrería, sita en Tabasco 152, colonia Roma hasta el 25 de agosto, con funciones los viernes a las 19 y 21 horas; los sábados a las 18:30 y 20:30 y los domingos a las 17:30 y 19:30 horas.