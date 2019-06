Los imputados son 12 de los dirigentes catalanes que lideraron el proceso secesionista, ya que el ex presidente Carles Puigdemont y nueve de sus ex consejeros se refugiaron en otros países europeos ante el temor a ser sometidos por la justicia española a un juicio político y sin garantías .

A quien más delitos se le imputan es al ex vicepresidente y máximo dirigente de Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras.

En el alegato final de las defensas, los abogados de los imputados reconocieron que sus defendidos habrían incurrido en un delito de desobediencia , que no contempla penas de prisión. También que no acataron de forma sistemática y rei-terada los autos y prohibiciones del Tribunal Constitucional español para no realizar ni el referendo de autodeterminación, ni la aprobación de las leyes de lo que se suponía iba a ser la nueva república catalana, ni la aprobación de la declaración unilateral de independencia, que se celebró en el Parlamento catalán, aunque no fue votada y se hizo con el hemiciclo semivacío.

La fiscalía y la acusación popular concluyeron que lo que se había perpetrado en Cataluña esos días fue un golpe de Estado con el uso de la violencia , mientras la abogacía del Estado sólo encontró indicios de un delito de sedición .

En su derecho a la última palabra , Junqueras insistió en que lo mejor para todos sería volver a la política. La voluntad de diálogo, con respeto a los derechos humanos, jamás debería ser un delito .