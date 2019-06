El ex integrante de El Yunque habló más como presbítero que como defensor de derechos humanos. “México –dijo– es un espacio bendito y maravilloso, bendecido por una gran señora, que es la Virgen de Guadalupe”. Se dirigió no a la ciudadanía, sino a las feligresías, cristianas, sobre todo, a las que luchan por expresar su fe en la vida diaria .

Ello no es casual. Tiene que ver, por un lado, con la política de alianzas de la 4T, forjada desde la pasada campaña presidencial. Y, por otro, con una ceremonia concebida para refrendar la unidad nacional recurriendo al humo y los espejos. Como evento diseñado para presentar como triunfo de la diplomacia mexicana una negociación que, en el mejor de los casos, tuvo que optar por el mal menor, pero, en realidad, fue una derrota.

Los discursos de Farela y Sola­linde, también los del resto de los oradores, soslayaron hechos básicos negativos para México. Enumero: primero Donald Trump amagó con una guerra comercial con el pretexto de una inexistente crisis migratoria. Y las autoridades mexicanas aceptaron sin chistar este diagnóstico. Se dice que el número registrado de migrantes centroamericanos que quieren entrar a Estados Unidos aumentó. Cierto. Pero esto podría deberse a que, en el pasado, muchos cruzaban exitosamente la frontera sin papeles y vivían semiclandestinamente en ese país, y ahora se entregan a los estadunidenses para solicitar visa; segundo, la amenaza de Trump de imponer aranceles de 5 por ciento a las exportaciones mexicanas (mu­chas de comercio intrafirmas de compañías estadunidenses) es violatoria de las cláusulas de trato nacional, tanto del TLCAN como del T-MEC; tercero, la negociación en Washington revirtió temporalmente esta ilegal amenaza a cambio de concesiones importantes para Trump. La delegación azteca accedió a que los centroamericanos sean trasladados a México y vivan aquí en tanto se tramitan sus visas en Estados Unidos, y Wa­shington decide qué hacer con ellos. Méxi­co deberá ofrecerles, mientras, trabajo, educación y salud, al menos durante dos años. Hoy son 8 mil. Adicionalmente, se trasladaron 6 mil soldados a 11 municipios chiapanecos. Ahora, la Guardia Nacional detendrá y expulsará del país a las caravanas migrantes. Será una Border Patrol subrogada.

Presentar estos hechos como asuntos menores, o como medidas que ya estaban en marcha, es falsear la realidad. La política migratoria mexicana se negoció en Washington, sacrificando a los migrantes y la soberanía nacional.

Lo peor es que no hay garantía de que en tres meses Trump no monte otra bravata. Al menos, claro, que los aliados eclesiales de la 4T hagan realidad la última estrofa de With God on Our Side, de Bob Dylan: Si Dios está de nuestro lado / Él detendrá la siguiente guerra . Quizás eso justificaría su presencia en Tijuana…

