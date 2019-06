En agosto pasado, Bustos reveló que continuaba su lucha contra el cáncer: Me he sentido un poquito mejor, ya voy apagando el cáncer de próstata que tengo, ahí la llevo , dijo al término de su participación especial con la agrupación.

Hace más de un año que me detectaron cáncer y sigo en tratamiento. Me dan quimioterapia en pastillas y me inyectan en el estómago; me he sentido muy bien , explicó mientras sostenía orgulloso el reconocimiento que le había sido entregado por la Asociación Nacional de Locutores.

En aquella ocasión, Pepe Bustos dijo que nunca imaginó una situación así en su vida, pero que buscaba su lado positivo.

Recordó que reunirse con los integrantes de La Única Internacional Sonora Santanera fue solamente para convivir, pero no busca reintegrarse a la agrupación.

Tenía muchos años que no veía a mis compañeros, pero no estábamos peleados. Me salí de la Santanera porque me sentía cansado. Tiempo después, la gente me pidió que cantara de nuevo. Entonces formé Los Santaneros de Pepe Bustos.

Sus restos fueron llevados a un panteón ubicado en el municipio de Tlalnepantla, estado de México.