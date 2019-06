‘‘Eso es todo el principio. Entiendo que sí hay un sufrimiento por parte de la gente que ha tenido pocos o muchos privilegios, así tiene que ser, si no, no va a haber cambio; tenemos que aguantar, es un momento en el que el país tiene que cambiar y fijarse en lo que nunca se ha fijado.

‘‘Las becas del Fonca deberían desaparecer y así lo pienso desde siempre. Considero que este momento es el inicio de un cambio de régimen y no sólo los artistas, también los académicos, los científicos, los empresarios, los políticos tenemos que aguantar y bajarle a nuestros privilegios, aguantar sin privilegios, porque es el momento de que pensemos en la gente que ha vivido muchos años en la miseria absoluta, y ese es el proyecto que ahorita se está planteado: primero los pobres. No dudo que haya artistas pobres, habrá que apoyarlos.”

‘‘No veo por qué el escándalo de si el arte de excelencia… me parece vergonzoso que la gente se haya repartido esas becas porque son artistas excelentes. Sigan siendo excelentes, pero váyanse a la iniciativa privada, dejen de vivir del presupuesto, ¿qué tiene eso de malo?” En respuesta a otra interrogante, la legisladora refirió que la violencia y el narcotráfico en México son temas que están pegados con lo que ha pasado en el país en los más recientes 30 años.

Un país destruido

Jesusa Rodríguez asumió que ‘‘fuimos parte de la desaparición de personas, de la masacre de másde 250 mil personas; somos par-te de eso porque los permitimos; eso es lo que quise decir de que somos parte de la corrupción sólo por el hecho de haberlo permitido.

‘‘Ahora queremos que ya no ocurra y ponernos a trabajar, porque no hay de otra’’, dijo. ‘‘El país está destruido en sus instituciones, en su vida ética. Evidentemente esos son los grandes temas que necesitamos trabajar y no creo que nadie pretenda que en seis meses podamos revertir 90 años de corrupción y los últimos 30 años de masacres y de desapariciones. No basta con que la población diga que le arreglemos el tiradero. Si no entendemos que la cuarta transformación es toda la gente trabajando para rehacer esto, está muy grave.”

Jesusa participó en el Encuentro Hemisférico de Perfomance y Política (Hemi), de la Universidad de Nueva York. Ahí explicó por qué incursionó en el ámbito legislativo: ‘‘Lo que intento es lo que sé hacer, lo que aprendí durante 40 años: el performance político, nomás que ahora al revés, o sea llevar el teatro al espacio de la política”.