H

ay toreros que me sacan de mi casa y toreros que me sacan de la plaza, pero además hay algunos diestros que casi me vuelven piadoso. Recibí un mensaje de Salvador Solórzano, quien fuera apoderado, hasta donde se podía, de El Pana, en el que me informaba de la celebración de una misa, el domingo 2 de junio a las 11 horas, en su casa-museo de Apizaco, Tlaxcala, con el propósito de conmemorar el tercer aniversario de la partida física de tan extraordinario cuanto desaprovechado torero.

Más que asistir a la misa, me llamó la atención conocer la casa-museo de El Pana en su ciudad natal. Al llegar a Mártires del Trabajo 91, comunidad de Santa Anita Huiloac, con un distintivo mosaico en la entrada que reproduce su intenso trincherazo y la leyenda “Casa del matador Rodolfo Rodríguez El Pana, 1952-2016”, me enteré de que gracias al entusiasmo y dedicación de una de las hermanas del diestro, Marina, oceanóloga de profesión, con el apoyo de sus hermanas María Elena, Martha, Estela y Leticia, había sido posible convertir el refugio-tiradero del matador en una amplia y bien iluminada sala.