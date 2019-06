E

l diferendo que mantienen trabajadores del ayuntamiento de Chilpancingo afiliados a la sección 28 del Suspeg y el alcalde Antonio Gaspar Beltrán, es muestra no sólo de la escasa cultura financiera de los mexicanos en general, y de sus políticos en particular, que los lleva a no prever los desastres económicos que pueden derivarse de decisiones que toman, sino también del vacío de autoridad de instancias que están por encima de los cabildos y de los presidentes municipales, de manera señalada, el Congreso local y la Auditoría Superior del Estado.

Es usual que los ediles promuevan la contratación de más personal del que el gobierno municipal necesita o puede pagar. La motivación, casi siempre, es apoyar a los familiares, a los amigos, a sus partidos o grupos políticos y a otras personas con quienes mantienen relaciones de otro tipo. Pero también puede ser que lo hagan como pago de favores políticos o para devolver préstamos en efectivo o en especie.

El caso es más grave cuando, para dar lugar a sus allegados, el presidente municipal y sus colaboradores despiden a trabajadores sin apegarse a lo que ordena la ley para esos casos, porque entonces es seguro que tal decisión acabe en una demanda en los tribunales laborales que puede costar mucho a las finanzas municipales.