A mí en ningún momento me dijeron que tenía cáncer, sólo un tumor filoides; no obstante, me hicieron una mastectomía radical . Precisó que cuando se presentó a consulta con Rodríguez Balderas, éste le dijo que iba a recibir quimioterapia, pero ella desistió porque no la acompañaban sus familiares.

Tengo la copia del expediente que él me hizo y ni siquiera alcanzó a llenar mis datos pues me sacó del consultorio para mandarme con la asistente y darme otra cita. Pero nunca me dijo que yo tenía cáncer ni me realizó estudios de sangre para hacerme las quimioterapias , detalló.

Fernández Cárcamo dijo que presentará su queja ante el IMSS, y demandará a Rodríguez Balderas, porque no voy a dejar que me sometan a quimioterapia si aquí tengo la prueba de que no tengo cáncer .