▲ Los canadienses de We are Wolves figuraron entre las bandas que actuaron en la Fimpro. Foto cortesía de la UdeG

Porque la Fimpro no es sólo un espacio para bandas nuevas y desconocidas; es más una plataforma de lanzamiento, un mercado de la música y un lugar de encuentro, un surco por donde se puede caminar con menos inseguridad en una industria volátil y de riesgo.

Era, y no, una broma. En ese camión chimeco, donde acostumbran trasladarse alumnos de la universidad, estaban trepados, departiendo, compartiendo cigarros y tragos, músicos y promotores de medio centenar de países, técnicos y directivos de disqueras, críticos y prensa especializada. Verlos en esa inconsciente y sana convivencia daba ternura.

El camión de marras era de la Universidad de Guadalajara y en uno de sus tantos recorridos nocturnos, de concierto en concierto, abordaron, hasta el límite, profesionales de muchas nacionalidades, conviviendo y dialogando, sin distinción ni discriminación. En ese único y fugaz momento, un parroquiano que expresaba la felicidad de quien ha disfrutado de tragos y no pagó por ellos, gritó al vacío: Chofer, con cuidado, que lleva a toda la música del mundo .

Medio centenar de bandas de otros países

La Fimpro concluyó con la presentación de medio centenar de bandas de igual cantidad de países, presentaciones en tres escenarios donde se escucharon ritmos y voces en distintos idiomas: portugués; inglés estadunidense, británico y canadiense, y español en sus variantes latinoamericanas.

Los mismo se puede decir de una cantidad similar de sesiones, conferencias, exposiciones, donde se abordaron distintos tópicos sobre la industria de la música en la región y donde imperó el interés por las nuevas tecnologías, así como las maneras de acercarse a esas nuevas (ya no tan nuevas) audiencias.

El balance general es de éxito absoluto. El programa mantuvo la inclusión y la variedad de la oferta que se presentó. Pero superó en calidad respecto de ediciones anteriores. En otras palabras, que las mejores bandas fueron las que abundaron. La Fimpro, como proyecto, por decirlo de manera coloquial, es un chimeco llamado rock que ya arrancó y no lo para nadie.

Sin embargo, el éxito de esta Fimpro no se puede entender sin el contexto que la cobijó. Es decir, sin sus actividades culturales hermanas: el encuentro de la Internacional Society for the Performing Arts en la Secretaría de Cultura de Guadalajara; la Cátedra Vargas Llosa en el Conjunto Santander; la exposición de los monstruos de Guillermo del Toro en el Museo de las Artes (Musa de Guadalajara).

Todo sucedió en la misma ciudad, Guadalajara; los mismos días; los mismos recintos, y los mismos patrocinadores, Cultura UdeG y la Universidad de Guadalajara.

Todos, juntos y revueltos en el lobby del Conjunto Santander, cara a cara rockeros, promotores, directores de teatro, actores, editoriales, críticos de música, escritores, editorialistas, promotores, conferencistas y un largo etcétera. Cuatro grupos de prensa cultural nacional trabando a la par, cada quien en lo suyo y sin envidias. Más de un centenar de actos culturales al unísono. Concierto de disonancias y concordancias. Así fue en Guadalajara en una semana, tanto y tan de buen ver, como para matar a uno de infarto y morir feliz. Ya se ve, se nota, como dijo un profesional.